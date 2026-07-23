Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha stabilito che il 16 settembre si terrà l’udienza per esaminare la richiesta di differimento della pena. La discussione riguarda un uomo condannato, che ha presentato l’istanza. Nel frattempo, un’altra persona si è recata in un carcere di Bollate, dove ha dichiarato di aver incontrato “un uomo forte e determinato”.

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l’udienza per discutere dell’istanza di differimento della pena, presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere che da venerdì scorso sta scontando nel carcere di Bollate la pena definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. L’udienza per il differimento della pena di Roggero. La richiesta di differimento della pena è prevista in caso di istanza per la richiesta di grazia: la norma consente di valutare, in attesa della risposta, il rinvio dell’esecuzione della pena. La richiesta di differimento era... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roggero, il Tribunale fissa l’udienza per il differimento della pena. Fidanza a Bollate: «Ho trovato un uomo forte e determinato»

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