Si terrà il prossimo 16 settembre davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano l’ udienza per la richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa dell’esito dell’istanza per la richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo la rapina al suo negozio. Il presidente del Tribunale di Sorveglianza ha fissato la camera di consiglio per le ore 9 a Palazzo di Giustizia di Milano. Il procedimento riguarda l’istanza prevista dall’articolo 147, numero 1, del Codice penale, che consente, in presenza di una domanda di grazia, di valutare il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Caso Roggero, il 16 settembre a Milano l’udienza per la richiesta di differimento della pena

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