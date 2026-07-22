L’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha deciso di mantenere in carcere il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. La richiesta di differimento della pena, presentata dai legali dell’uomo, è stata respinta. La decisione riguarda la permanenza in carcere a Bollate, dove l’uomo si trova attualmente.

Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Lo ha deciso l’Ufficio di Sorveglianza di Torino che ha respinto l’istanza di differimento della carcerazione per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Intanto il procuratore di Milano, Marcello Viola, chiede di “abbassare i toni” ed “evitare eccessi”. Mario Roggero resta in carcere a Bollate Le motivazioni dell'Ufficio di Sorveglianza La figlia: "Speriamo nella grazia o nei domiciliari" L'appello del procuratore capo di Milano Mario Roggero resta in carcere a Bollate L’Ufficio di Sorveglianza di Torino, dunque, ha respinto l’istanza di differimento della carcerazione per Mario Roggero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta richiesta di differimento della pena presentata dai legali

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Mario Roggero resta in carcere, respinta l'istanza di scarcerazione

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