Roggero e Fakir | quando la democrazia scricchiola pericolosamente

Due imputati sono stati condannati a pene rispettivamente di tre e cinque anni di reclusione per aver organizzato una manifestazione non autorizzata. Durante il processo, sono emersi episodi di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine, con alcune cariche e lanci di oggetti. La magistratura ha sottolineato come l’evento abbia violato le normative in materia di ordine pubblico, portando all’arresto di diverse persone coinvolte. La sentenza stabilisce le responsabilità e le sanzioni previste dalla legge.

Se lo stato di diritto scricchiola la democrazia rischia di crollare e quindi di prendere il sopravvento la legge del più forte, l’abuso di potere e lo stato autoritario. I fatti delittuosi che hanno riguardato il gioielliere Mario Roggero quale autore di un duplice omicidio e Fakir Abderrahim quale vittima dell’azione di personale delle forze di polizia, mettono a dura prova la tenuta democratica del nostro paese. Il momento è delicatissimo anche perché sono all’opera esponenti politici che si muovono con modalità fasciste. La debolezza e l’inadeguatezza della risposta politica rischia di contribuire al tracollo dello stato di diritto e quindi della democrazia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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