Franco Gabrielli Fakir Roggero e i pozzi avvelenati della democrazia

Da Bologna a Bollate, le autorità stanno indagando su un aumento di episodi di vandalismo e intimidazioni contro simboli democratici. Le forze dell'ordine riferiscono di danneggiamenti a sedi e strumenti pubblici, con alcune azioni che sono state denunciate come tentativi di minare il normale funzionamento delle istituzioni. La situazione ha portato a un aumento delle misure di sicurezza nelle aree più colpite.

«Che cosa sta succedendo, da Bologna a Bollate? Che le curve stanno avvelenando i pozzi della democrazia». Franco Gabrielli parla oggi in un’intervista al quotidiano La Stampa. L’ex capo della Polizia e sottosegretario del governo Draghi commenta i fatti di Bologna e il caso Mario Roggero. Sulla sicurezza non si possono emettere giudizi che prescindono dai fatti o costruiti sull’esigenza della propria propaganda politica». La morte di Fakir. Sulla morte di Fakir Gabrielli sostiene che «il cosiddetto contenimento è una delle attività più complicate e delicate che un operatore di polizia è chiamato a svolgere. Presuppone professionalità ma ci sono anche variabili, dal contesto al soggetto, che condizionano l’esito dell’azione e quindi impongono prudenza nel giudizio». 🔗 Leggi su Open.online

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