Il ministro della Giustizia ha chiarito che non c’è nessun modello Ice dietro alla morte di Fakir e ha ribadito che la grazia a Roggero spetta al presidente della Repubblica. Ha inoltre negato che siano state concesse immunità alle forze dell’ordine, respingendo ogni accusa di influenza esterna o intervento nei poteri del Quirinale. Nordio ha confermato la fermezza del governo sulle decisioni riguardanti giustizia e sicurezza.

Nessuna immunità concessa alle forze dell’ordine, nessuna deriva americana e nessuna invasione di campo nei confronti del Quirinale. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto sui dossier più delicati che stanno agitando il dibattito sulla giustizia e sulla sicurezza e ha difeso le scelte del governo. Il primo fronte è quello del cosiddetto “scudo penale” per gli agenti, tornato al centro delle polemiche dopo la morte di Abderrahmane Fakir, il quarantaduenne deceduto a Bologna mentre si trovava a terra ammanettato. Una definizione, quella di scudo penale, che secondo il Guardasigilli alimenterebbe un equivoco: “L’espressione scudo penale lascia intendere una immunità che non c’è - le sue parole al Corriere della Sera -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Nordio: “La morte di Fakir? Nessun modello Ice”. Poi sulla grazia a Roggero: "Decide Mattarella"

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