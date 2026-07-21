Rodri potrebbe cambiare squadra dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali del 2026. I tifosi del Real Madrid stanno chiedendo un suo trasferimento, ma non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali trattative o accordi. La notizia circola con grande attenzione nel calciomercato, mentre le trattative tra club non sono state rese pubbliche. La situazione resta aperta e in evoluzione, senza dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

2026-07-21 11:26:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il trionfo della Spagna ai Mondiali del 2026 potrebbe cambiare il quadro del futuro di Rodri. Il centrocampista del Manchester City, ora 30enne, è tornato al centro dell’attenzione dopo un torneo eccezionale che si è concluso con La Roja che ha alzato il trofeo e Rodri nominato giocatore del torneo. La stagione 202526, però, è stata tutt’altro che semplice per il centrocampista. Dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per un lungo periodo, Rodri ha faticato a ritornare in piena forma ed ha accusato anche problemi muscolari alla coscia e all’inguine, costringendolo a fermarsi più volte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’effetto Coppa del Mondo di Rodri potrebbe cambiare il suo futuro mentre i tifosi del Real Madrid chiedono di trasferirsi

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