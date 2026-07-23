Amazon Prime Video ha annunciato il debutto di una nuova serie TV basata su RoboCop, uno dei franchise sci-fi degli anni ’80. La produzione ha un budget elevato e si ispira a un mix tra Reacher e Terminator, secondo le prime descrizioni. La serie riprende il personaggio e l’universo del film originale, con un cast e sceneggiature in fase di sviluppo. Nessun dettaglio sulla data di uscita o sui protagonisti è stato ancora comunicato.

Amazon Prime Video è pronta a rilanciare uno dei franchise sci-fi più iconici degli anni ’80. Con un’atmosfera che è già stata definita come un mix perfetto tra Reacher e Terminator, la nuova serie TV di RoboCop si preannuncia come il reboot ad alto budget che i fan della fantascienza aspettavano da decenni. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla trama, il team creativo e le ambizioni del progetto. Amazon Prime Video Espande il Suo Impero Sci-Fi. Negli ultimi anni, Prime Video ha dimostrato una strategia vincente (e molto dispendiosa) nell’acquisizione di grandi proprietà intellettuali (IP). Dopo aver portato sui nostri schermi l’universo de Il... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - RoboCop: La nuova serie TV di Prime Video – Un incrocio tra Reacher e Terminator?

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A New Robocop Series Is Confirmed - Story, Confirmed Cast, Release Date & More!

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