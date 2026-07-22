Prime Video ha annunciato ufficialmente la produzione di una serie TV basata su RoboCop. La notizia è stata confermata da Amazon MGM Studios, che ha comunicato il progetto senza specificare se si tratti di un reboot o di un sequel ambientato nello stesso universo del film del 1987. La conferma arriva dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni sulla natura del progetto. La serie è ora in fase di sviluppo, ma non sono stati forniti dettagli sui dettagli narrativi o sul collegamento con la trama originale.

Amazon MGM Studios ha ufficializzato la serie TV di RoboCop. Il progetto è finalmente realtà, ma resta una domanda fondamentale: sarà un reboot completo oppure un seguito ambientato nello stesso universo del film cult del 1987? Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Prime Video realizzerà una serie TV di RoboCop. Il progetto, sviluppato da Amazon MGM Studios, sarà composto da otto episodi e riporterà sul piccolo schermo uno dei personaggi più iconici della fantascienza degli anni Ottanta. L'annuncio, però, ha aperto immediatamente un dibattito tra gli appassionati. La piattaforma non ha infatti chiarito se la nuova produzione racconterà una storia completamente nuova oppure se proseguirà, in qualche modo, gli eventi del film originale diretto da Paul Verhoeven. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - RoboCop, Prime Video conferma la serie TV, ma i fan hanno un dubbio: è un reboot o un sequel?

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