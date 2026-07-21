RoboCop | serie TV in arrivo su Prime Video con James Wan
Una nuova serie TV di RoboCop è in fase di produzione e sarà disponibile su Prime Video. La produzione è stata approvata da Amazon MGM Studios. La serie sarà un dramma basato sul franchise cinematografico. La notizia è stata annunciata con il via libera ufficiale alla realizzazione del progetto. Nessuna data di uscita è stata comunicata.
Il leggendario RoboCop sta per fare il suo ritorno ufficiale, ma stavolta sul piccolo schermo. Amazon MGM Studios ha dato ufficialmente il via libera alla produzione di RoboCop, una serie TV drammatica basata sul celebre franchise cinematografico targato MGM. Il progetto vedrà come showrunner Peter Ocko e la partecipazione di James Wan e della sua Blumhouse Atomic Monster in veste di produttore esecutivo. La notizia è stata confermata da Deadline. La trama dello show rimarrà fedele alla premessa originale ma la attualizzerà per il pubblico contemporaneo: un colosso tecnologico convince la città a posizionare un potente robot nella forza di polizia, impiantando all’interno della macchina la coscienza di un amato agente caduto in servizio. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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