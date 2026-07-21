RoboCop | serie TV in arrivo su Prime Video con James Wan

Notizia in breve

Una nuova serie TV di RoboCop è in fase di produzione e sarà disponibile su Prime Video. La produzione è stata approvata da Amazon MGM Studios. La serie sarà un dramma basato sul franchise cinematografico. La notizia è stata annunciata con il via libera ufficiale alla realizzazione del progetto. Nessuna data di uscita è stata comunicata.