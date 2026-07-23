Nel giorno del 75° compleanno di Robin Williams, il figlio Zak ha condiviso un messaggio sui social media. Ha ricordato il padre come una persona che ha trascorso la vita a sorridere e ha invitato i fan a compiere un gesto di gentilezza. Il tributo si concentra sull’eredità umana lasciata dall’attore, scomparso nel 2014. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a altri aspetti della giornata o della vita del protagonista.

Nel giorno in cui Robin Williams avrebbe compiuto 75 anni, il figlio Zak gli ha dedicato un messaggio emozionante sui social. Tra ricordi personali e un invito ai fan a compiere un gesto di gentilezza, il tributo celebra l'eredità umana dell'attore scomparso nel 2014. Sono trascorsi più di dieci anni dalla scomparsa di Robin Williams, ma il suo ricordo continua a vivere attraverso la sua famiglia e milioni di fan in tutto il mondo. Martedì 22 luglio, nel giorno in cui l'indimenticabile protagonista di Mrs. Doubtfire, Will Hunting - Genio ribelle e The Birdcage avrebbe compiuto 75 anni, il figlio Zak Williams gli ha dedicato un messaggio particolarmente toccante sui social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Robin Williams avrebbe compiuto 75 anni, il ricordo del figlio Zak: "Una vita passata a sorridere"

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