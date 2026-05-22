La prima pop star del calcio | George Best oggi avrebbe compiuto 80 anni
Oggi si ricorda il 80° compleanno di una delle figure più iconiche del calcio, considerata da molti la prima vera pop star del pallone. La sua carriera è stata caratterizzata da abilità tecniche e uno stile di vita che hanno attirato l’attenzione dei media e dei tifosi di tutto il mondo. La sua figura ha lasciato un’impronta indelebile nello sport, diventando simbolo di talento e di un’epoca in cui il calcio iniziava a mescolarsi con la cultura pop.
Si può discutere sulla classifica del podio idealizzato nel famoso striscione “ Maradona good, Pelé better, George Best ” mostrato al funerale il 3 dicembre 2005, quando, per qualche ora, le comunità protestante e cattolica si fusero a Belfast in un unico popolo, ma sicuramente “Giorgio il Migliore” è stato uno dei talenti fuori concorso della storia del calcio. Era già tutto scritto nel nome: Best. Ripensare a lui, a 80 anni dalla nascit a – il 22 maggio 1946 –, significa ripercorrere gli anni Sessanta della “swinging London”, della beat revolution made in England, di un calcio dove i muscoli e la tattica non avevano oscurato la tecnica come spesso accade, purtroppo, ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Football Star Ruud Gullit Turns Pop Singer – Not The Dancing Kind (Countdown, 1984)
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