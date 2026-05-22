La prima pop star del calcio | George Best oggi avrebbe compiuto 80 anni

Oggi si ricorda il 80° compleanno di una delle figure più iconiche del calcio, considerata da molti la prima vera pop star del pallone. La sua carriera è stata caratterizzata da abilità tecniche e uno stile di vita che hanno attirato l’attenzione dei media e dei tifosi di tutto il mondo. La sua figura ha lasciato un’impronta indelebile nello sport, diventando simbolo di talento e di un’epoca in cui il calcio iniziava a mescolarsi con la cultura pop.

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