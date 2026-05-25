Oggi si ricorda il 73° compleanno di una leggenda della Juventus. La figura è associata a un ricordo duraturo tra i tifosi e nel mondo del calcio. La celebrazione avviene tramite messaggi e testimonianze che evidenziano il suo ruolo nel club e la sua carriera. Non sono stati annunciati eventi ufficiali o commemorazioni pubbliche specifiche per questa data.

di Francesco Spagnolo Scirea per sempre con noi. La leggenda della Juventus oggi avrebbe compito 73 anni. E noi lo vogliamo ricordare in questo modo. Il 25 maggio non è mai una data qualunque per chi ha il cuore tinto di bianconero. Oggi, nel giorno del suo compleanno, il ricordo di Scirea torna a farsi carezza e brivido, una nostalgia dolce che si posa sull’anima di una Juventus che non lo ha mai dimenticato. Gaetano non è stato semplicemente un difensore; è stato l’incarnazione più pura di uno stile, un manifesto di eleganza e lealtà che il tempo non può scalfire. Guardando oggi l’Allianz Stadium, viene da chiedersi cosa direbbe quel capitano silenzioso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Scirea per sempre con noi, la leggenda della Juventus avrebbe compiuto 73 anni. L’emozionante ricordo nel giorno del suo compiuto

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