Roberto Baggio è finito nel mirino delle critiche dopo aver ringraziato sui social il presidente della Fifa Gianni Infantino per i recenti Mondiali 2026 e aver pubblicato una foto con il segretario di Stato degli Usa Marc Rubio e il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Tanti i commenti negativi ricevuti dalla leggenda del calcio italiano. Perché Roberto Baggio è al centro di una "bufera" sui social Le critiche a Roberto Baggio La gag di Roberto Baggio con la Coppa del Mondo 2026 Le altre critiche a Baggio Perché Roberto Baggio è al centro di una “bufera” sui social Roberto Baggio è uno dei giocatori più amati dagli appassionati italiani di calcio ma, nelle ultime ore, è finito al centro di una “bufera” social. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Roberto Baggio ringrazia Infantino e pubblica la foto con Rubio e Trump, critiche social: "Caduta terribile"

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