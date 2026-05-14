Roberto Baggio posta una foto con Di Biagio e Albertini ricordando simpaticamente i rigori sbagliati con la maglia della Nazionale. È una lezione di autoironia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Italia rigore sbagliato Roberto Baggio e Pio Esposito

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Temi più discussi: Roberto Baggio pubblica una foto e fa autoironia: Se c'è da tirare un rigore chiamate qualcun altro; Roberto Baggio: Senza il Buddhismo non sarei diventato Baggio. Il Mondiale? Sacchi avrebbe preferito che non giocassi la finale. Dopo le operazioni per il dolore dissi a mia madre: Uccidimi; Baggio e il rigore sbagliato a Usa '94: Provai vergogna infinita. La crisi dell'Italia? Tante cose da sistemare; Baggio incorona l’amico gradese Ferruccio Polo: Io miglior giocatore? Roby ama scherzare.

Roberto Baggio pubblica una foto e fa autoironia: Se c’è da tirare un rigore chiamate qualcun altroRoberto Baggio posta una foto con Di Biagio e Albertini ricordando simpaticamente i rigori sbagliati con la maglia della Nazionale ... fanpage.it

Roberto Baggio: «Bologna è la città in cui mi sono sentito più a mio agio. I giri con il cinquantino Piaggio, i tortellini dei tifosi, i venerdì con Myers e Danilovic»Nella sua autobiografia «Luce nell'oscurità», l'ex Divin Codino racconta la sua esperienza in città e lo fa con parole che ancora oggi, a distanza di tanti anni, profumano di un affetto raro ... corrieredibologna.corriere.it