Nella foto di celebrazione del trionfo mondiale pubblicata sui social, non sono visibili né il presidente di una federazione calcistica né l’ex presidente degli Stati Uniti. La scelta di eliminare le immagini di queste figure ha attirato l’attenzione, lasciando in evidenza solo i protagonisti della vittoria. La foto ha suscitato discussioni sui contenuti condivisi e sulla rappresentazione dei protagonisti ufficiali dell’evento.

Quando un frame può fare la differenza. Non è stato il gol di Ferran Torres contro l’Argentina. E nemmeno la chiusura difensiva di Cubarsi negli ultimi istanti della finale. La giocata più fantasiosa (e geniale) della nazionale spagnola è del social media manager. Sulla pagina ufficiale della Roja, Trump e Infantino sono stati tagliati dalla foto di gruppo postata per celebrare la vittoria del Mondiale. Appostati sul palco aspettando lo scatto migliore, i cenni del capitano Rodri nei confronti del presidente FIFA e degli USA erano stati chiari: farsi da parte per evitare quanto accaduto durante la premiazione al Mondiale per Club vinto dal Chelsea nel 2025 (in quel caso Trump era rimasto accanto ai Blues per festeggiare il successo ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La Spagna taglia Trump e Infantino: nella foto del trionfo Mondiale pubblicata sui social non c’è traccia dei due presidenti

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