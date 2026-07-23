Robbie Williams rompe il silenzio sul video virale dei Mondiali 2026 | la risposta con una mentina spiazza tutti

Robbie Williams ha commentato il video virale sui Mondiali 2026, sorprendendo con una risposta che ha attirato l’attenzione. Durante una occasione pubblica, il cantante ha mostrato una mentina, attirando l’interesse dei presenti e dei media. La sua reazione ha generato discussioni online, con molti che hanno interpretato il gesto come un messaggio o una risposta implicita. La vicenda ha ottenuto ampia copertura sui social, alimentando il dibattito tra fan e osservatori.

A volte bastano pochi secondi per scatenare un caso mediatico, e quando di mezzo c’è un personaggio come Robbie Williams, con un passato turbolento e una reputazione da cattivo ragazzo del pop britannico, anche una semplice mentina può trasformarsi in uno scandalo internazionale. È quello che è successo all’indomani della finale dei Mondiali 2026, quando la Spagna ha alzato al cielo la coppa, l’ Argentina e Lionel Messi hanno pianto lacrime amare, e il mondo intero si è gustato l’Half Time Show della cerimonia di chiusura. Proprio durante quella serata di festa calcistica, Robbie Williams era tra i protagonisti dello show, chiamato a intrattenere milioni di spettatori in tutto il pianeta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Robbie Williams rompe il silenzio sul coca gate era solo una mentina!

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