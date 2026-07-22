Un cantante ha chiarito la vicenda del «coca-gate» ai Mondiali, affermando che l'oggetto caduto dal suo volto era semplicemente una mentina. Con un video pubblicato su Instagram, si è mostrato sdraiato sul letto e ha chiesto scusa per il gesto, definendolo poco professionale e riconoscendo che ha suscitato preoccupazioni tra il pubblico. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sullo specifico episodio.

A chiarire la faccenda ci ha ora pensato lo stesso Williams, con un ironico video pubblicato su Instagram. Sdraiato sul suo letto, serissimo, il cinquantaduenne nel filmato si scusa per «l'oggetto caduto dal mio volto»: «È stato profondamente poco professionale e la gente si è preoccupata per me. Ma va bene così, perché ne ho molte altre». Di cosa? Williams apre la bocca e mostra la lingua su cui si trovano in bella vista due caramelle alla menta. E poi scoppia in una risata. Così, con la consueta ironia, Robbie ha smontato il «coca-gate» che aveva quasi oscurato la sua performance trionfale nella cerimonia di chiusura dei Mondiali. Il frammento bianco catturato dalle telecamere, infatti, era stato subito chiacchieratissimo nel Web, dove i fan del cantante si erano spaccati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Robbie Williams rompe il silenzio sul «coca-gate» dei Mondiali: «Era solo una mentina»

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