Rivoluzione Carosone | in scena l’universo del grande Maestro per Estate a Napoli
Rivoluzione Carosone, lo spettacolo scritto e diretto da Alessandro D’Auria, arriva nel cortile di Castel Nuovo per la rassegna “Estate a Napoli”. Un omaggio originale a Renato Carosone che intreccia musica dal vivo, danza e teatro in un’esperienza coinvolgente. È “Rivoluzione Carosone”, lo spettacolo scritto e diretto da Alessandro D’Auria, con le coreografie di Franky Capuano, realizzato dall’Associazione Airots e promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della rassegna “Estate a Napoli 2026 – Teatro e danza al Castello”. Appuntamento per mercoledì 30 luglio alle ore 21.00 nel cortile monumentale di Castel Nuovo, dove è possibile immergersi nell’universo creativo del grande maestro attraverso una narrazione capace di unire ironia, emozione e partecipazione. 🔗 Leggi su 2anews.it
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