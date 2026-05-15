L’estate nel mondo del calcio milanese si preannuncia intensa, con molte voci di mercato che circolano attorno alla squadra. Si parla di possibili cessioni di giocatori chiave e di cambiamenti nella dirigenza, pronti a modificare gli equilibri della rosa e dell’organizzazione. Le trattative sono ancora in corso e le decisioni definitive saranno prese nelle prossime settimane. La città resta in attesa di vedere quali saranno i movimenti ufficiali e come si plasmerà la formazione per la prossima stagione.

Si prospetta un'estate di vera rivoluzione in Casa Milan. Se nel 2022 i rossoneri vendettero Tonali e, nella scorsa stagione a salutare furono Theo Hernandez, Tijjani Reijnders, uno dei migliori giocatori del Milan e in Serie A, e Malick Thiaw, quest'anno chi sarà sacrificato? Se il diavolo non centrerà la qualificazione in Champions League, dovrà essere fatta una grande cessione, ma chi potrebbe salutare i colori rossoneri? Ecco i cinque possibili nomi (secondo la Gazzetta dello sport). Che Loftus-Cheek lascerà i rossoneri, è risaputo. Il calciatore inglese ha il contratto in scadenza nel 2027, e le sue prestazioni non hanno catturato tanta attenzione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, estate di rivoluzione : chi sarà la grande cessione del 2026?

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Milan Flash - Allegri prepara la rivoluzione in attacco

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