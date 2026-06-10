‘Vittorio De Sica – La Vita in scena’ | ecco quando esce il film documentario sul grande maestro del cinema italiano

Da metropolitanmagazine.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il successo dell’anteprima al Festival di Cannes,  Vittorio De Sica – La vita in scena, il film documentario di  Francesco Zippel  sulla vita e l’eredità del grande maestro del cinema italiano, arriva in sala come uscita evento il  22, 23 e 24 giugno  con  Fandango Distribuzione. La vita va in scena. In attesa dell’anteprima a Roma con il cast, il regista e la produttrice  Federica Paniccia  presenteranno  Vittorio De Sica – La vita in scena  giovedì 4 giugno  come film d’apertura al  Milano Film Fest  (Palazzo del Cinema – ore 21.45) e  venerdì 19 giugno  alla Cineteca di Bologna (Cinema Modernissimo). Grazie a racconti inediti della sua famiglia, a rari materiali d’archivio e alle testimonianze di artisti e registi contemporanei di tutto il mondo, il film ripercorre la vita di De Sica, la sua opera e la sua eredità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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