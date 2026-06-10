Dopo il successo dell’anteprima al Festival di Cannes, Vittorio De Sica – La vita in scena, il film documentario di Francesco Zippel sulla vita e l’eredità del grande maestro del cinema italiano, arriva in sala come uscita evento il 22, 23 e 24 giugno con Fandango Distribuzione. La vita va in scena. In attesa dell’anteprima a Roma con il cast, il regista e la produttrice Federica Paniccia presenteranno Vittorio De Sica – La vita in scena giovedì 4 giugno come film d’apertura al Milano Film Fest (Palazzo del Cinema – ore 21.45) e venerdì 19 giugno alla Cineteca di Bologna (Cinema Modernissimo). Grazie a racconti inediti della sua famiglia, a rari materiali d’archivio e alle testimonianze di artisti e registi contemporanei di tutto il mondo, il film ripercorre la vita di De Sica, la sua opera e la sua eredità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Vittorio De Sica – La Vita in scena’: ecco quando esce il film documentario sul grande maestro del cinema italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vittorio De Sica – La vita in scena: il ritratto intimo di un Maestro al cinema

Leggi anche: A Cannes presentato il documentario "Vittorio de Sica - La vita in scena" di Francesco Zippel. Il video di Amica.it

Temi più discussi: Vittorio De Sica – La vita in scena, anteprima speciale al Cinema Nuovo Sacher; 'Vittorio De Sica - La vita in scena' al cinema; Sophia Loren e Marcello Mastroianni: cos'è rimasto di loro nel cinema italiano e perché un sodalizio come il loro è ad oggi irripetibile; Milano Film Fest al via con il red carpet: all’Anteo la prima italiana del doc su Vittorio De Sica, al Piccolo lo spettacolo live di Vinicio Capossela.

Anteprima speciale al Cinema Nuovo Sacher di Roma il 18 giugno per Vittorio De Sica - La vita in scena di Francesco Zippel. Presentato a Cannes, il documentario arriverà alla Cineteca di Bologna il 19 giugno e in sala il 22-23-24 giugno con Fandango. rbc x.com

‘Vittorio De Sica – La vita in scena’: ecco quando esce il film documentario sul grande maestro del cinema italianoDopo il successo dell’anteprima al Festival di Cannes, Vittorio De Sica – La vita in ... msn.com

Vittorio De Sica - La vita in scena (trailer ufficiale HD)Il documentario ripercorre la vita, l'opera e l'eredità di uno dei più grandi maestri del cinema mondiale. Regia di Francesco Zippel. Un film Da vedere 2026 Genere Documentario, - Italia, 2026, durata ... msn.com