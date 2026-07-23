Paolo Maldini ha dichiarato che non c’è fretta nel scegliere il nuovo commissario tecnico della nazionale, sottolineando che si aspetta la persona giusta. Nel frattempo, sono stati contattati anche altri allenatori di alto livello, tra cui un ex tecnico di club di prima fascia. La discussione tra i rappresentanti della Lega e i club italiani continua, mentre si definiscono i criteri per il futuro tecnico della nazionale.

La rifondazione del calcio italiano parte dalla Lega Serie A. Nel giorno del primo confronto con i club, Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo mettono sul tavolo un progetto a lungo termine, tra i sei anni dagli Europei da disputare in casa e i dieci per la completa rivoluzione, che punta a riscrivere le linee guida di un movimento malato, un nobile caduto in disgrazia perché non ha saputo evolversi: centralità del nuovo Club Italia, sviluppo dei giovani, formazione di tecnici specializzati, investimenti mirati nei centri federali e un rapporto più stretto tra Federazione e società. Ma, inevitabilmente, è proprio il dossier sul ct a monopolizzare l’attenzione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Rivoluzione azzurra, Maldini: «Non c'è fretta sul commissario tecnico. Aspettiamo chi vogliamo davvero». Contattato anche Ancelotti

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