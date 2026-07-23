Durante un evento della Lega Serie A, Maldini, affiancato da Leonardo e Malagò, ha annunciato che c’è fretta nel trovare il nuovo commissario tecnico, ma si aspetta di scegliere la persona giusta. Sono stati citati contatti con allenatori come Guardiola e Ancelotti. Questa è la prima volta che i tre si presentano pubblicamente insieme per discutere del futuro del calcio italiano e delle strategie di rilancio.

Milano, 23 luglio 2026 - È il giorno della presentazione del nuovo corso della Figc. A margine dell'assemblea della Lega Serie A, Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo si sono presentati insieme per la prima volta in conferenza stampa, delineando le linee guida del progetto destinato a rilanciare il calcio azzurro. Al centro del confronto non soltanto la scelta del nuovo commissario tecnico, ma una visione di lungo periodo che, nelle intenzioni dei nuovi vertici federali, dovrà coinvolgere l'intero movimento. Malagò: "Non solo CT, ci sono anche altri temi". Ad aprire la conferenza è stato il presidente della Figc, Giovanni Malagò, che ha spiegato il percorso seguito per costruire la nuova squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maldini, con Leonardo al fianco di Malagò: "Per il ct c’è fretta, ma aspettiamo chi vogliamo davvero. Abbiamo parlato con Guardiola e Ancelotti”

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