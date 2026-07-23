Il direttore tecnico della Figc, Paolo Maldini, ha dichiarato che non c’è fretta nella scelta del nuovo commissario tecnico dell’Italia. Maldini ha precisato che si aspetta di trovare il candidato giusto, senza indicare scadenze precise. La comunicazione è arrivata dopo l’assemblea di Lega Serie A, alla presenza del presidente federale e dell’advisor. La selezione del nuovo allenatore della nazionale italiana resta senza una tempistica definita.

«Non c'è fretta» per la scelta del nuovo ct dell’Italia. Lo assicura il direttore tecnico della Figc Paolo Maldini, intervenuto dopo l’assemblea di Lega Serie A al fianco del presidente federale Giovanni Malagò e dell’advisor Leonardo. «Ideale sarebbe entro questa settimana ma soprattutto aspettare la persona che davvero vogliamo - le prime parole di Maldini -. C'è fretta ma non c'è fretta. La sensazione è di grande pressione, è un progetto ambizioso e come una chiamata alle armi». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Paolo Maldini: "Non c'è fretta sul commissario tecnico. Aspettiamo chi vogliamo davvero"

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Temi più discussi: La scelta del ct, l'aiuto di Leonardo e la struttura come un club di A: nasce l'Italia di Maldini; Quando Maldini confidò: Mi piacerebbe dire a Guardiola: 'Pep perché non vieni con me'; Maldini e Leonardo: la mossa giusta per le ragioni sbagliate (e chi è favorito come ct); La sfida di Maldini: trovare aiuti e fondi per scovare i talenti.

Non c'è fretta per la scelta del nuovo ct dell'Italia. Lo assicura il direttore tecnico della Figc Paolo Maldini, intervenuto dopo l'assemblea di Lega Serie A al fianco del presidente federale Giovanni Malagò e dell'advisor Leonardo. Ideale sarebbe entro que x.com

Paolo Maldini: Non c'è fretta sul commissario tecnico. Aspettiamo chi vogliamo davveroNon c'è fretta per la scelta del nuovo ct dell’Italia . Lo assicura il direttore tecnico della Figc Paolo Maldini , intervenuto dopo l’assemblea di ... gazzettadelsud.it

Maldini: CT? L'idea è entro questa settimana, parlato anche con Ancelotti. Leonardo: Guardiola? I piani sono chiariLe parole del direttore tecnico e dell'advisor in conferenza stampa. msn.com