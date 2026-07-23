Rita Rusic svela i segreti del bagno del GF Vip | C’erano telecamere e avevamo trovato un trucco
Rita Rusic ha rivelato che nel bagno del GF Vip c’erano telecamere e che lei e altri concorrenti avevano trovato un trucco per non essere ripresi. La partecipante della quinta edizione del reality ha condiviso questa informazione nel podcast Fuori di Cabello, spiegando come fosse difficile mantenere la privacy in quei momenti. Non sono stati forniti dettagli sul metodo utilizzato per evitare le telecamere.
Partecipare al Grande Fratello Vip significa rinunciare alla propria privacy praticamente in ogni momento della giornata. Lo sa bene Rita Rusic, concorrente della quinta edizione del reality, che nel podcast Fuori di Cabello ha raccontato alcuni dei retroscena più curiosi – e divertenti – legati alla vita nella Casa. Tra questi, quelli riguardanti il bagno, dove erano presenti telecamere di sicurezza sempre accese. Le immagini, naturalmente, non venivano trasmesse in tv, ma per molti concorrenti l’idea di essere ripresi anche in quei momenti era comunque fonte di forte imbarazzo. Per questo, ciascuno cercava di inventarsi piccoli stratagemmi per vivere la situazione con un po’ più di serenità. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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