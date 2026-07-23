Rita Rusic svela i segreti del bagno del GF Vip | C’erano telecamere e avevamo trovato un trucco

Notizia in breve

Rita Rusic ha rivelato che nel bagno del GF Vip c’erano telecamere e che lei e altri concorrenti avevano trovato un trucco per non essere ripresi. La partecipante della quinta edizione del reality ha condiviso questa informazione nel podcast Fuori di Cabello, spiegando come fosse difficile mantenere la privacy in quei momenti. Non sono stati forniti dettagli sul metodo utilizzato per evitare le telecamere.