Adriana Volpe ha rivelato ad Antonella Elia un dettaglio riguardante una persona prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip. La conversazione tra le due si è concentrata su un episodio accaduto prima dell’inizio del reality. La loro amicizia sembra consolidarsi giorno dopo giorno all’interno della casa, dove condividono momenti di confidenza e scambi di opinioni. La discussione ha attirato l’attenzione dei coinquilini e dei telespettatori.

Si sta rafforzando sempre di più l'amicizia tra Adriana Volpe e Antonella Elia al Grande Fratello Vip. Prima di ritrovarsi insieme nella casa più spiata dagli italiani erano anni che non si parlavano dopo alcuni screzi avvenuti tra loro in passato. All'inizio del reality si sono battibeccate ma dopo un po' si sono chiarite e da quel momento sono diventate inseparabili. Nelle scorse settimane le due gieffine si sono fatte una promessa, quella di continuare ad essere amiche dopo il Grande Fratello Vip. Durante una chiacchierata Adriana Volpe ha detto che si frequenteranno fuori e sarà come una zia per sua figlia. Antonella Elia nella casa è tornata a parlare dell'ex compagno dicendo che le stanno riaffiorando i bei ricordi nell'ultimo periodo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Adriana Volpe svela un segreto ad Antonella Elia: “Prima del GF Vip Pietro…”

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