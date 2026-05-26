Alessandra Mussolini festeggia la vittoria del GF Vip Antonella Elia svela | Non vado perché…

Antonella Elia ha annunciato che non parteciperà alla festa di Alessandra Mussolini, celebrando la vittoria nel Grande Fratello Vip. La motivazione non è stata resa nota pubblicamente. La decisione è stata comunicata tramite social o altri canali, senza ulteriori dettagli sui motivi. La festa, prevista per la sera, vedrà la presenza di altri partecipanti e ospiti, ma Elia ha preferito non essere presente.

Antonella Elia è arrivata seconda al Grande Fratello Vip e non ha nascosto di aver preso male la sconfitta, pensava che avrebbe vinto lei e non Alessandra Mussolini. A breve la vincitrice del reality condotto da Ilary Blasi farà una festa dove saranno presenti coloro che hanno condiviso con lei questa incredibile avventura, la Elia però non ci sarà. A farlo sapere è stata lei stessa durante una live fatta sui social con Adriana Volpe. Queste le parole dell’ex gieffina: “Se vado alla festa di Alessandra? No, non ci vengo. A parte il fatto che mi ha chiamato il segretario il giorno dopo la finale, che ero sconvolta perché ero andata a letto alle 5 e mi ero svegliata alle 8, perché ho avuto giorni difficili per la rabbia di aver perso, proprio rabbia vera”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Alessandra Mussolini festeggia la vittoria del Grande Fratello Vip

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