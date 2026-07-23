C’è una voce in più nella lista delle cose da fare per chi ha in programma di ristrutturare casa d’ora in poi. Dal 3 agosto 2026 cambiano infatti le regole sull’uso delle energie rinnovabili negli edifici, per effetto del provvedimento con cui l’Italia ha recepito la direttiva europea Red III. Da questa data l’obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili non riguarderà più soltanto chi costruisce un edificio da zero, ma anche chi ristruttura, in alcuni casi. Cosa cambia dal 3 agosto per chi ristruttura casa. Il principio alla base della direttiva europea è semplice: gli edifici non devono più essere soltanto luoghi che consumano energia per riscaldarsi, rinfrescarsi o produrre acqua calda, ma devono contribuire essi stessi a produrne una quota da fonti pulite. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ristrutturazione casa, dal 3 agosto scattano i nuovi obblighi sulle rinnovabili: cosa cambia

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Ristrutturazione completa: impianti fatti bene (dettagli veri di cantiere)

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