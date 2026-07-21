Dal 3 agosto entra in vigore una nuova norma che impone obblighi di integrazione di energie rinnovabili nelle ristrutturazioni edilizie. La direttiva europea Red III ha introdotto questa regola, che prevede sanzioni per chi non si adegua. Sono previste anche deroghe, ma non sono specificate. La modifica interessa i progetti di ristrutturazione, modificando le regole già esistenti.

Ristrutturare casa è un processo pieno di regole, ma dal 3 agosto si aggiunge un’ulteriore norma da considerare nel progetto. Si tratta di nuovi obblighi di integrazione delle energie pulite negli edifici sotto la spinta della direttiva europea Red III. La novità riguarda soprattutto le nuove costruzioni e gli edifici che andranno incontro a ristrutturazioni importanti, ovvero quelli che modificano in maniera significativa la struttura e gli impianti dell’immobile. Da inizio agosto, quindi, si dovrà garantire negli edifici una quantità minima di energia proveniente da fonti rinnovabili. La soluzione più diffusa saranno i pannelli solari, ma non c’è un’unica opzione ed è possibile valutare anche il solare termico, le pompe di calore e gli impianti geotermici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ristrutturazione casa, dal 3 agosto scattano nuovi obblighi: sanzioni e deroghe

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