Rissa ad Aversa tunisino già espulso accompagnato al Cpr

Notizia in breve

Una rissa ha coinvolto un tunisino già espulso, che è stato successivamente accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel territorio di Aversa, concentrandosi sulle operazioni contro l’immigrazione irregolare. Durante le attività, sono stati identificati altri soggetti, e sono stati effettuati vari controlli nelle aree interessate. La situazione si è conclusa con l’accompagnamento dell’uomo al Cpr.