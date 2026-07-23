Rissa ad Aversa tunisino già espulso accompagnato al Cpr
Una rissa ha coinvolto un tunisino già espulso, che è stato successivamente accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel territorio di Aversa, concentrandosi sulle operazioni contro l’immigrazione irregolare. Durante le attività, sono stati identificati altri soggetti, e sono stati effettuati vari controlli nelle aree interessate. La situazione si è conclusa con l’accompagnamento dell’uomo al Cpr.
Proseguono i controlli della Polizia di Stato sul territorio di Aversa nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare Nella notte tra il 20 e il 21 luglio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa sono intervenuti in un’attività commerciale di via Costantinopoli a seguito della segnalazione di una lite tra alcuni cittadini stranieri. All’arrivo della pattuglia, un cittadino tunisino di 24 anni si era barricato all’interno del locale nel tentativo di sottrarsi a un diverbio scoppiato poco prima con alcuni connazionali. Privo di documenti d’identità, il giovane è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Notizie e thread social correlati
Aversa, si barrica in un locale dopo una lite: 24enne tunisino accompagnato al Cpr di RomaUn uomo di 24 anni, tunisino, si è barricato in un locale commerciale a Aversa dopo una lite con altri connazionali.
Leggi anche: Viareggio, corre nudo in centro: marocchino già espulso portato al Cpr