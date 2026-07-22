Un uomo di 24 anni, tunisino, si è barricato in un locale commerciale a Aversa dopo una lite con altri connazionali. La Polizia di Stato, intervenuta sul posto, ha scoperto che era destinatario di un provvedimento di espulsione non ancora eseguito. L'uomo è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Roma.

Si era barricato all'interno di un'attività commerciale di via Costantinopoli, ad Aversa, dopo una lite con alcuni connazionali, ma i controlli della Polizia di Stato hanno portato alla scoperta che era destinatario di un precedente provvedimento di espulsione mai eseguito. Per questo un cittadino tunisino di 24 anni è stato denunciato e accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di Ponte Galeria, a Roma. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il giovane tunisino barricato nel locale nel tentativo di sottrarsi al diverbio scoppiato poco prima. Privo di documenti di identità, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per gli accertamenti e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Aversa, si barrica in un locale dopo una lite: 24enne tunisino accompagnato al Cpr di Roma

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