Viareggio corre nudo in centro | marocchino già espulso portato al Cpr
Alle 21.20 dell’8 luglio, diverse segnalazioni hanno segnalato un uomo nudo che correva lungo via Mazzini in direzione della Passeggiata. L’uomo, di nazionalità marocchina, era già stato espulso e portato al Centro di permanenza per i rimpatri.
L’allarme è scattato intorno alle ore 21.20 dell’8 luglio, quando alla sala operativa sono giunte numerose segnalazioni relative a un uomo che, completamente nudo, correva lungo via Mazzini in direzione della Passeggiata di Viareggio. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Viareggio. Gli agenti sono riusciti a fermare il giovane che, secondo quanto riferito dalla Polizia, si trovava in un evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, e avrebbe opposto resistenza durante le operazioni di contenimento. È stato quindi richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 che, dopo aver sedato il 25enne, lo ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Versilia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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