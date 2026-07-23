Riscoprire l’arte dei Fucci Un dialogo Da padre a figlia

Un vicolo, un palazzo di famiglia, i quadri di un padre e le opere della figlia. Si muove tra memoria, arte e musica "Da padre a figlia", il percorso dedicato a Melchiorre Fucci, detto Rino, e a sua figlia Carla Fucci, in programma domani alle 18.30 nel cuore del quartiere dei Piattelletti. Non sarà una mostra tradizionale, ma un racconto da attraversare passo dopo passo, lasciandosi guidare dai luoghi, dalle immagini e dalle voci. La passeggiata prenderà il via da uno degli angoli più curiosi di Fano: il vicolo che dall’estate scorsa (più precisamente dal 25 luglio 2025) porta il nome del pittore. Proprio qui saranno esposte alcune riproduzioni dei suoi quadri, primo tassello di un itinerario costruito intorno a un legame artistico e familiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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