Gallerie d’Italia a Napoli arte urbana e dialogo con l’antico nella Notte dei Musei

Sabato 23 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, le Gallerie d’Italia a Napoli resteranno aperte dalle 20 alle 24 con un biglietto d’ingresso di un euro. Durante questa serata speciale, sarà possibile ammirare un percorso tra arte urbana e opere che si collegano con elementi dell’antico. L’evento offre ai visitatori l’opportunità di scoprire le collezioni e le installazioni all’interno di uno spazio dedicato all’arte e alla cultura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui