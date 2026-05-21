Gallerie d’Italia a Napoli arte urbana e dialogo con l’antico nella Notte dei Musei
Sabato 23 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, le Gallerie d’Italia a Napoli resteranno aperte dalle 20 alle 24 con un biglietto d’ingresso di un euro. Durante questa serata speciale, sarà possibile ammirare un percorso tra arte urbana e opere che si collegano con elementi dell’antico. L’evento offre ai visitatori l’opportunità di scoprire le collezioni e le installazioni all’interno di uno spazio dedicato all’arte e alla cultura.
In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato 23 maggio le Gallerie d’Italia di Napoli apriranno eccezionalmente dalle 20 alle 24 con ingresso a 1 euro. Il polo museale di Intesa Sanpaolo propone nel capoluogo campano un percorso che unisce arte urbana contemporanea, fotografia e dialogo con l’antico. Protagonista della serata sarà la nuova mostra “OBEY: Power to the Peaceful”, curata da Giuseppe Pizzuto e dedicata all’artista statunitense Shepard Fairey, conosciuto a livello internazionale con il nome d’arte OBEY. Realizzata in collaborazione con Wunderkammern, l’esposizione affronta il tema della pace come scelta attiva e responsabilità collettiva attraverso le opere di uno dei nomi più influenti della street art contemporanea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
A Napoli la street art di Obey, il potere della pace
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