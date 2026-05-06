Le indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate con ricina hanno portato a restringere il cerchio dei sospetti a cinque parenti. Il padre delle vittime ha dichiarato che non ci sono attriti familiari. Attualmente sono in corso interrogatori e analisi dei dispositivi sequestrati, mentre le autorità continuano a indagare sugli ultimi sviluppi del caso. La procura non ha ancora reso noti ulteriori dettagli.

Tra interrogatori e analisi dei dispositivi sequestrati, le indagini sono in corso e restringono il campo su 5 familiari e conoscenti dei Di Vita, sebbene il padre Gianni abbia più volte ribadito che "non c'erano tensioni" tali da aver innescato il duplice omicidio premeditato della moglie e della f.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Madre e figlia morte avvelenate da ricina, ristretto il campo dei sospetti su 5 parenti, il padre: "Nessun attrito familiare"

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