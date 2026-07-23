Riprogrammato il tour di Noemi ecco le nuove date
Il tour di Noemi, sospeso per quattro settimane, è stato riprogrammato con nuove date. La cantante aveva annunciato la sospensione temporanea, e ora sono state confermate le nuove date dello spettacolo. Le modifiche sono state comunicate ufficialmente e riguardano diverse tappe del tour. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali motivazioni o dettagli aggiuntivi.
foto di Attilio Cusani MILANO – In merito alla sospensione del tour di Noemi per 4 settimane, lo spostamento delle date è stato così programmato a partire dal 16 agosto: 16 agosto – BISACQUINO (PA) · PIAZZA TRIONA – NUOVA DATA 17 agosto – GRISI’ – MONREALE (PA) · PIAZZA DELLA RINASCITA 19 agosto – CARPINO (FG) · PIAZZA DEL POPOLO 20 agosto – BALSORANO (AQ) · PIAZZA SCACCHI – data recuperata del 13 agosto 22 agosto – BORTIGALI (NU) · PIAZZA DEL POPOLO 24 agosto – CASTELDACCIA (PA) · PIAZZA MATRICE 25 agosto – AIDONE(EN) · BARBABLÙ FEST – TEATRO ANTICO DI MORGANTINA – data recuperata del 31 luglio 27 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU) LA... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
NOEMI SI ARRABBIA CON IL TECNICO DELLE LUCI
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