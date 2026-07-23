Riprogrammato il tour di Noemi ecco le nuove date

Da lopinionista.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tour di Noemi, sospeso per quattro settimane, è stato riprogrammato con nuove date. La cantante aveva annunciato la sospensione temporanea, e ora sono state confermate le nuove date dello spettacolo. Le modifiche sono state comunicate ufficialmente e riguardano diverse tappe del tour. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali motivazioni o dettagli aggiuntivi.

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