Noemi | riprogrammate le date del tour dopo la sospensione per l’incidente nel concerto Due nuove date riguardano il foggiano
Il tour di Noemi è stato sospeso per quattro settimane dopo un incidente durante un concerto il 19 luglio, quando è caduta dal palco. La cantante è stata ricoverata in ospedale e le date sono state riprogrammate a partire dal 16 agosto. Due nuove tappe sono state aggiunte nel territorio foggiano. Le date originariamente previste sono state spostate, con le nuove programmazioni confermate nelle settimane successive.
Alcune sere fa la caduta dal palco durante un concerto il 19 luglio. Il successivo ricovero in ospedale e la necessità di sospendere il tour. —– Di seguito il comunicato: In merito alla sospensione del tour di Noemi per 4 settimane, lo spostamento delle date è stato così programmato a partire dal 16 agosto. Di seguito il calendario completo, per info https:www.friendsandpartners.it 16 agosto – BISACQUINO (PA) · PIAZZA TRIONA – NUOVA DATA 17 agosto – GRISI’ – MONREALE (PA) · PIAZZA DELLA RINASCITA 19 agosto – CARPINO (FG) · PIAZZA DEL POPOLO 20 agosto – BALSORANO (AQ) · PIAZZA SCACCHI – data recuperata del 13 agosto 22 agosto –... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
noemi ha sfidato la FISICA con questo outfit…
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