Noemi | riprogrammate le date del tour dopo la sospensione per l’incidente nel concerto Due nuove date riguardano il foggiano

Notizia in breve

Il tour di Noemi è stato sospeso per quattro settimane dopo un incidente durante un concerto il 19 luglio, quando è caduta dal palco. La cantante è stata ricoverata in ospedale e le date sono state riprogrammate a partire dal 16 agosto. Due nuove tappe sono state aggiunte nel territorio foggiano. Le date originariamente previste sono state spostate, con le nuove programmazioni confermate nelle settimane successive.