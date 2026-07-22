Il tour di Noemi è stato sospeso per quattro settimane a causa di una caduta sul palco durante uno degli spettacoli. Nonostante l’incidente, sono state annunciate nuove date per i concerti, che riprenderanno dopo il periodo di stop. La cantante ha subito alcuni accertamenti medici, ma non sono stati comunicati dettagli sulle sue condizioni di salute. La ripresa delle attività si prevede al termine del periodo di sospensione.

Un momento di vero panico, una brutta caduta sul palco e la notizia che nessun fan avrebbe mai voluto apprendere nel pieno della stagione estiva: il tour di Noemi deve fermarsi. Ma, per la cantautrice romana e per il suo pubblico, l’ansia dei primi momenti sta lasciando spazio al sollievo. La voce travolgente della musica italiana è stata costretta a una pausa forzata di quattro settimane a causa delle ferite riportate a seguito dell’infortunio a San Salvo Marina, ma la macchina organizzativa si è subito attivata per riprogrammare le tappe e ripartire a pieno ritmo. L’infortunio sul palco e il messaggio d’affetto dei fan. Tutto è accaduto durante una delle ultime tappe dello show dal vivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stop al tour di Noemi per 4 settimane, ma i concerti riprendono: le nuove date

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NOEMI cade dal palco durante il concerto! Trasportata durgenza in ospedale

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