Stop al tour di Noemi per 4 settimane ma i concerti riprendono | le nuove date

Da dilei.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tour di Noemi è stato sospeso per quattro settimane a causa di una caduta sul palco durante uno degli spettacoli. Nonostante l’incidente, sono state annunciate nuove date per i concerti, che riprenderanno dopo il periodo di stop. La cantante ha subito alcuni accertamenti medici, ma non sono stati comunicati dettagli sulle sue condizioni di salute. La ripresa delle attività si prevede al termine del periodo di sospensione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un momento di vero panico, una  brutta caduta sul palco  e la notizia che nessun fan avrebbe mai voluto apprendere nel pieno della stagione estiva: il  tour di Noemi  deve fermarsi. Ma, per la cantautrice romana e per il suo pubblico, l’ansia dei primi momenti sta lasciando spazio al sollievo. La voce travolgente della musica italiana è stata costretta a una  pausa forzata di quattro settimane  a causa delle ferite riportate a seguito dell’infortunio a  San Salvo Marina, ma la macchina organizzativa si è subito attivata per  riprogrammare le tappe  e ripartire a pieno ritmo. L’infortunio sul palco e il messaggio d’affetto dei fan. Tutto è accaduto durante una delle ultime tappe dello  show dal vivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

stop al tour di noemi per 4 settimane ma i concerti riprendono le nuove date
© Dilei.it - Stop al tour di Noemi per 4 settimane, ma i concerti riprendono: le nuove date
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

NOEMI cade dal palco durante il concerto! Trasportata durgenza in ospedale

Video NOEMI cade dal palco durante il concerto! Trasportata durgenza in ospedale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tour concerti di Claudio Baglioni rinviato al 2027: nuove date e come chiedere il rimborso dei biglietti

Noemi dopo la caduta dal palco parla per la prima volta: “Sto bene”, ma è stop di 4 settimaneDopo essere caduta dal palco a San Salvo Marina, la cantante ha parlato per la prima volta, affermando di stare bene.

Temi più discussi: Perché il giorno di stop al Tour de France non è riposo ma recupero attivo: gli studi sulle gambe pesanti; Caldo estremo al Tour de France: tappa accorciata, allerta rossa e picchi di 43 gradi lungo il percorso; No Borders Music Festival, LP: Questo posto è meraviglioso. Dopo il tour il nuovo album; Noemi, stop al tour dopo la caduta dal palco.

stop al tour diNoemi cade dal palco a San Salvo Marina, ricovero e stop al tour: come sta la cantanteNoemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, è rimasta vittima di un incidente durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. L’artista è caduta ... bigodino.it

stop al tour diNoemi cade dal palco e finisce in ospedale: stop al tour. Ecco come sta la cantanteBrutta caduta per Noemi. La cantante romana, 44 anni, è finita giù dal palco nella tarda serata di ieri, mentre stava salutando il pubblico al termine di un ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web