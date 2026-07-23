Il pozzo Boara, danneggiato da un incendio, è stato ripristinato dall’azienda di gestione idrica. L’amministrazione comunale ha annunciato che l’erogazione dell’acqua riprenderà anche in serata. Dopo il danno subito, l’azienda ha lavorato per riparare le strutture e ripristinare il servizio. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui tempi di riparazione o eventuali interruzioni future.

L’Amministrazione comunale rende noto che AMAP è riuscita a riportare in funzione il pozzo Boara, danneggiato dall’incendio che hanno interessato la zona. Il ripristino arriva al termine di un intervento tecnico che ha richiesto il pieno impegno delle squadre AMAP, impegnate a superare le criticità causate dalle fiamme sulle infrastrutture idriche. L’obiettivo dichiarato è un ritorno quanto più rapido possibile alla normalità nella distribuzione dell’acqua. Al momento le pompe risultano in funzione a pieno regime e stanno provvedendo al caricamento dei serbatoi cittadini. Proprio in virtù di questo recupero, AMAP ha comunicato che tenterà di garantire l’erogazione idrica anche nelle ore serali, nel tentativo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini rimasti senza acqua a causa dell’emergenza. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Ripristinato pozzo Boara dopo l’incendio, AMAP prova a garantire l’erogazione anche in serata

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Niente acqua a Monreale dopo l’incendio, al lavoro Amap ed EnelA Monreale, l’erogazione dell’acqua è sospesa a causa di danni causati da un incendio all’impianto di pozzi Boara.

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