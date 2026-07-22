L’incendio distrugge la rete elettrica del pozzo Boara
Un incendio ha causato danni alla rete elettrica di un pozzo nella zona di Monreale. Le fiamme, che si sono estese nel territorio comunale, hanno compromesso la rete di alimentazione elettrica del pozzo. Non sono stati segnalati feriti, ma la rete elettrica è stata gravemente danneggiata. La causa dell’incendio e l’entità dei danni sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno valutando le conseguenze sull’erogazione idrica e sulla rete elettrica locale.
MONREALE – A causa dei vasti incendi che nelle ultime ore hanno interessato il territorio comunale di Monreale, si sono verificati gravi danni alla rete elettrica. In particolare, le fiamme hanno distrutto i cavi di alimentazione che approvvigionano i pozzi “Boara”, infrastruttura fondamentale per l’erogazione idrica in città. In questo momento, il Sindaco Alberto Arcidiacono si trova direttamente ai pozzi Boara insieme alle squadre operative e ai tecnici specializzati. È in corso un sopralluogo per verificare sul campo l’entità dei danni, valutare lo stato degli impianti e pianificare nell’immediato le operazioni di ripristino, che prenderanno il via già dalle prime ore dell’alba. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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