L’incendio distrugge la rete elettrica del pozzo Boara

Notizia in breve

Un incendio ha causato danni alla rete elettrica di un pozzo nella zona di Monreale. Le fiamme, che si sono estese nel territorio comunale, hanno compromesso la rete di alimentazione elettrica del pozzo. Non sono stati segnalati feriti, ma la rete elettrica è stata gravemente danneggiata. La causa dell’incendio e l’entità dei danni sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno valutando le conseguenze sull’erogazione idrica e sulla rete elettrica locale.