Niente acqua a Monreale dopo l’incendio al lavoro Amap ed Enel

Da monrealelive.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Monreale, l’erogazione dell’acqua è sospesa a causa di danni causati da un incendio all’impianto di pozzi Boara. Le squadre tecniche di Amap stanno intervenendo per riparare le apparecchiature danneggiate. Nel frattempo, anche Enel è impegnata nelle operazioni di ripristino. La situazione ha portato a una sospensione temporanea dell’erogazione idrica nella zona interessata.

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Le squadre tecniche dell’Amap sono al lavoro presso i pozzi Boara di Monreale per riparare i danni provocati dal recente incendio che ha colpito l’impianto. L’obiettivo è riattivare al più presto la struttura e riportare alla normalità l’erogazione idrica in città. Determinante, secondo quanto riferito dal Comune, il supporto degli operai Enel, intervenuti sul posto per le competenze di loro pertinenza. Proprio grazie a questa collaborazione, l’Amministrazione prevede che le criticità possano essere superate già nella giornata odierna, con una ripartenza dell’impianto in tempi rapidi. Una volta risolto il guasto, resteranno comunque necessari i tempi tecnici per il riempimento delle riserve idriche, prima che l’approvvigionamento regolare possa tornare a servire la città. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

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