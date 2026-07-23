Rinnovo contratto scuola 2025-27 per UIL l’IA non deve essere subita ma governata Snals rilancia lavoro agile Gilda dice no all’anarchia scolastica Anief resta in attesa INTERVISTE
Si è svolto presso l’ARAN il primo incontro ufficiale per il rinnovo del contratto collettivo del settore Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027. La UIL ha evidenziato che l’intelligenza artificiale deve essere governata e non adottata immediatamente. Lo Snals ha rilanciato la richiesta di rafforzare il lavoro agile, mentre la Gilda si è opposta a iniziative che potrebbero portare a un'“anarchia scolastica”. L’Anief ha dichiarato di attendere ulteriori sviluppi.
Si è tenuto presso l’ARAN il primo incontro formale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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