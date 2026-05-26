Rinnovo contratto scuola Uil Scuola chiede regole certe e quota minima garantita | Il lavoro agile deve diventare uno strumento strutturale

Il 26 maggio presso l’ARAN si è svolto l’incontro sulla parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro 20252027 per il comparto Istruzione e Ricerca. La Uil Scuola ha richiesto regole chiare e una quota minima garantita di lavoro agile, che dovrebbe diventare uno strumento strutturale. La discussione ha coinvolto rappresentanti dei sindacati e delle istituzioni, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

Si è tenuto il 26 maggio presso l’ARAN l’incontro dedicato alla parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro 20252027 per il comparto Istruzione e Ricerca. La riunione, circoscritta ai soli due punti all’ordine del giorno – relazioni sindacali e lavoro agile – ha visto la UIL Scuola esporre una serie di richieste che mirano a modificare l’impianto attuale delle regole. Sul fronte delle relazioni sindacali, la delegazione ha richiamato questioni che definisce di carattere politico prima ancora che tecnico. Elementi, questi, che già avevano portato la sigla a non sottoscrivere la parte normativa del precedente CCNL 20192021. Il nodo centrale resta la trasparenza, specialmente a livello di singola istituzione scolastica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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