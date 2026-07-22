Rinnovo contratto scuola 2025-27 IA entra nella normativa ma divieto di decisioni esclusivamente automatizzate D’Aprile Uil Scuola | Non può sostituirsi ai docenti

Il negoziato sul rinnovo del contratto scuola 2025-2027 prosegue all'ARAN, con l'inclusione dell'intelligenza artificiale nella normativa. È stato stabilito che l'IA non può prendere decisioni esclusivamente automatizzate. Il sindacato chiede che l'IA non possa sostituire i docenti. La discussione riguarda anche relazioni sindacali e trasparenza, con l’obiettivo di definire regole chiare sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore.

Prosegue il negoziato all'ARAN sulla parte normativa del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, con il sindacato che mette sul tavolo tre dossier caldi: relazioni sindacali, trasparenza e intelligenza artificiale. Temi che, per la prima volta, entrano in modo organico nella contrattazione collettiva del comparto scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Contratto scuola 2025-27, intesa economica firmata: aumenti e arretrati, ecco cosa è previsto

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