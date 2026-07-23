Il 22 luglio al tavolo ARAN è stata presentata una nuova bozza del contratto scuola 2025-27. La proposta include tre articoli dedicati all'intelligenza artificiale e attribuisce maggiori poteri agli organismi di tutela. La FLC CGIL ha chiesto modifiche sostanziali al testo, evidenziando diverse criticità. La trattativa continua con incontri programmati per definire i dettagli del rinnovo.

Il rinnovo contratto scuola 2025-27 entra nel vivo. Al tavolo ARAN del 22 luglio è arrivata una nuova bozza del CCNL «Istruzione e Ricerca», con tre articoli sull'intelligenza artificiale e più poteri agli organismi di tutela. Il clima resta teso: la FLC CGIL vede aperture positive, ma giudica il testo lontano dalle richieste dei lavoratori.Rinnovo contratto scuola 2025-27: cosa prevede la nuova bozzaLa riunione si è aperta con l'illustrazione del testo da parte della direttrice generale Maria Vittoria Marongiu. La bozza raccoglie il lavoro dei tavoli tecnici dedicati al personale AFAM e alle scuole italiane all'estero. Il rinnovo contratto scuola 2025-27 riguarda oltre un milione di lavoratori tra docenti, personale ATA e comparto della ricerca. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Rinnovo contratto scuola 2025-27: la FLC CGIL chiede modifiche sostanziali al testo

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Rinnovo contratto scuola: si chiude il 1° aprile Restano però alcuni nodi

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