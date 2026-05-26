Rinnovo contratto scuola 2025-27 Fracassi Flc Cgil chiede norme su IA e burnout

Il 26 maggio si sono incontrati nuovamente i rappresentanti dell’Aran e i sindacati della scuola per discutere la parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027. Tra le richieste avanzate, un intervento specifico riguarda l’introduzione di norme sulla gestione dell’intelligenza artificiale e sul contrasto al burnout tra gli insegnanti.

Sono tornati a incontrarsi il 26 maggio, i rappresentanti dell’Aran e dei sindacati della scuola per provare a chiudere la parte normativa del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2025-2027. La segretaria generale della FLC CGIL, Gianna Fracassi, ha preso la parola per prima. Ha espresso apprezzamento per il fatto che la trattativa sulle AOU sia stata recuperata e stia per concludersi. Poi ha spostato l’attenzione sul tema centrale della giornata: il sistema delle relazioni sindacali. Secondo Fracassi, serve un rafforzamento netto della contrattazione, a partire da quelle materie – in particolare quelle economiche – che già la legge assegna alla negoziazione tra le parti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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