Rinnovo contratto scuola 2025-27 primo sì ma è già scontro su IA e cambiamenti climatici | la FLC CGIL spinge per modifiche sostanziali

Il contratto scuola 2025-27 ha ricevuto un primo via libera, ma sono già emerse divergenze su alcuni temi. Sono stati inseriti tre articoli riguardanti l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul lavoro, l’aumento delle funzioni dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione e il rafforzamento dell’Osservatorio sugli atti unilaterali. La FLC CGIL chiede modifiche sostanziali, in particolare su questioni legate all’uso dell’IA e ai cambiamenti climatici.

Tre nuovi articoli dedicati all'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul lavoro nella scuola, un potenziamento dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione e un rafforzamento dell'Osservatorio sugli atti unilaterali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Contratto scuola 2025-27, intesa economica firmata: aumenti e arretrati, ecco cosa è previsto

Notizie e thread social correlati

Rinnovo contratto scuola 2025-27, Fracassi (Flc Cgil) chiede norme su IA e burnoutIl 26 maggio si sono incontrati nuovamente i rappresentanti dell’Aran e i sindacati della scuola per discutere la parte normativa del contratto...

Rinnovo contratto scuola, la Flc Cgil contro l’Aran: “Contratto blindato, così non va”Il quarto incontro tra Aran e i sindacati per il rinnovo del contratto scuola si è concluso senza accordo.

Temi più discussi: Contratto scuola Istruzione - Ricerca 2025-27: testo in Gazzetta; CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: aumenti nel cedolino di agosto e arretrati con emissione speciale; Rinnovo contratto scuola, incontro alle 15: trattativa da chiudere in fretta, i temi sul tavolo; Rinnovo CCNL scuola 2025-2027: ad agosto aumenti e arretrati.

Dopo mesi di trattative serrate, la bozza del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, discussa oggi all’ARAN, segna un punto di svolta per il mondo della scuola. x.com

Rinnovo contratto scuola 2025-27, Pacifico (ANIEF) avverte il Governo: Impegni disattesi su buoni pasto e mobilità, o si sblocca o si rompe. Prossimo incontro a settembreEnnesima fumata nera all'Aran per il rinnovo del contratto della scuola. Il sesto appuntamento dedicato alla parte normativa del CCNL 2025-2027 si è chiuso con un nulla di fatto, con il sindacato Anie ... orizzontescuola.it

Rinnovo contratto scuola, incontro del 22 luglio: l’intelligenza artificiale entra nel Ccnl, prevista formazione di docenti e ATARinnovo contratto scuola 2025/2027, si continua con la parte normativa dopo la firma definitiva della parte economica dello scorso 1° luglio. Il primo incontro in merito, tra Aran e sindacati, si è sv ... tecnicadellascuola.it