La Dole sta valutando un rinforzo per il ruolo di ala piccola e centro, puntando su un giocatore giovane proveniente dalla panchina. La scelta mira a portare più freschezza e energia in squadra, mentre restano in sospeso le decisioni sugli obiettivi stranieri per questi ruoli. La società attende risposte definitive prima di procedere con eventuali acquisti. La situazione rimane in evoluzione, senza ancora un annuncio ufficiale.

In attesa di capire quali saranno le risposte definitive degli obbiettivi stranieri nei ruoli di ala piccola e centro, la Dole guarda molto vicino per aggiungere gioventù e freschezza dalla panchina nello slot di numero 4. L’idea è inserire nel roster Simone De Gregori, riminese proveniente dalla Vanoli Cremona e protagonista assoluto in Next Gen Cup oltre che in Under 19 Eccellenza. Sotto l’Arco d’Augusto arriverebbe dunque un secondo "Deg" dopo Denegri, ma questa volta con un ruolo evidentemente diverso e anche un’età differente. De Gregori è un classe 2007 di 2.01 che ha compiuto 19 anni domenica scorsa e che, dopo una parte di giovanili a Rimini, è passato a VL Pesaro e Mestre prima di approdare a Cremona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rinascita De Gregori, un’ala fatta in casa

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