Scrittore e cantautore sono stati criticati per non aver sostenuto i messaggi ufficiali sulla situazione a Gaza e Iran. Le loro posizioni indipendenti hanno portato alcuni a definirli fascisti, secondo quanto riferito. La discussione si concentra sul fatto che non si sono allineati con le opinioni prevalenti tra i sostenitori della sinistra politica. Non sono stati riportati commenti ufficiali o dichiarazioni da parte degli attori coinvolti.

Un uno-due micidiale. Ad opera del duo De-De. Con i duri & puri - oi aristoi, i migliori per definizione, gli eticamente superiori, gli unici depositari della verità - finiti al tappeto. La prima botta gliel’ha inferta Erri De Luca su Israele e dintorni. Apriti cielo! Gli hanno detto e scritto di tutto, i soliti (social) mentecatti: «Razzista venduto», «Servo del Mossad» o «della Cia», «Bruceremo i tuoi libri» - no, dico: «Bruceremo i tuoi libri», hobby che avevano giusto i nazisti, ma tant’è. Perché in realtà a bruciare era il fatto che quella presa di posizione fosse di un intellettuale in passato finito a processo per istigazione a... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - De Luca e De Gregori ora le suonano alla sinistra dei dogmi su Gaza e Iran

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