Per I Concerti nel Parco hanno portato lo spettacolo Â«L'Orchestra Ã¨ PopÂ», con brani di Dalla, De Gregori, Battiato ma anche pezzi do autori classici Â«Lâ??Orchestra Ã¨ popÂ» Ã¨ lo spettacolo in scena alla Casa del Jazz per il festival Â«I Concerti nel ParcoÂ». Sabato 11 luglio, lâ??Orchestra Papillon diretta da Roberto Nobilio e la cantautrice e clarinettista Agnese Valle con la sua band, hanno proposto uno show tra brani di cantautori come Dalla, De Gregori e Battiato, accostati a composizioni di autori classici quali Khatchaturian, Rodriguez, Mancini. Lâ??orchestra e la cantautrice, durante la serata si sono alternati, per poi suonare insieme, attraversando con naturalezza il confine tra musica colta e pop, in un dialogo continuo tra tradizione e presente. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - L'Orchestra Papillon e Agnese Valle alla Casa del Jazz: lo show «pop» da Dalla, De Gregori e Battiato a Khatchaturian e Mancini

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LORCHESTRAèPOP - Agnese Valle in studio per il concerto con l'Orchestra Papillon alla Casa del Jazz

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